Ex-Palmeiras, Meloni comemora gol do título em final continental

Destaque do Sharjah, lateral brasileiro dos Emirados Árabes Unidos decidiu título da AFC Champions League Two no último minuto

Após seis anos como atleta do Sharjah, uma naturalização emiradense e jogos pela Seleção do país, o lateral Marcus Meloni, de 24 anos, viveu uma nova emoção nesse final de semana. A decisão da AFC Champions League Two, disputada entre o time do atleta e o LC Sailors, da Singapura, se encaminhava para uma disputa de pênaltis – quando o atleta formado pelo Palmeiras invadiu a área adversária e marcou o gol do título para conquistar o primeiro título continental da história do clube.

“É um momento muito especial para mim, para o clube e pro país. Estou muito feliz de poder retribuir com título da Ásia pro clube que deposita muita confiança em mim. Para mim, é um sonho poder estar vivendo tudo isso aqui no Sharjah. Marcar esse gol foi uma sensação única. Na hora, fiquei sem reação. Achei que estava fora de jogo. Mas quando caiu a ficha foi só alegria. Com certeza, o gol mais importante da minha carreira, sem dúvidas”, declarou.