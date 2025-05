Empresário do volante Jair faz críticas à diretoria do Vasco: ‘Sacanagem com ele’

O jogador, com seis partidas no Brasileirão deste ano, não foi relacionado para o clássico deste sábado contra o Fluminense

Vinícius Prattes, empresário de Jair, fez duras críticas à diretoria do Vasco e ao tratamento dado pelo clube ao jogador. O volante não foi relacionado para o clássico deste sábado contra o Fluminense.

“O Jair não saiu do time por questão técnica nenhuma, não é culpa do treinador que sempre quis trabalhar com ele. Foi por contrato. Ele tem salário alto e isso incomoda o Pedrinho e o Felipe. A verdade é essa. Estão fazendo uma sacanagem com ele, oferecendo o cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos. Isso não é gestão, é falta de profissionalismo. Estão tratando um atleta sério, que sempre foi correto, como se fosse um peso. Lamentável. O atleta só sai se pagarem o contrato todo. Problema não é meu e sim do Vasco”, afirmou Prattes.