Dorival chega a 76% de aproveitamento neste início de ciclo no Corinthians

Dorival Júnior chegou na última quarta-feira (21/5), mais uma vitória sob o comando do Corinthians. A equipe venceu o Novorizontino por 1 a 0 na Neo Química Arena e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o treinador chegou a um aproveitamento muito positivo neste início de trabalho no clube.

Com a vitória, o comandante alcançou 76% de aproveitamento em seu início pelo Timão. Até o momento, são sete jogos, com cinco vitórias, um empate e uma derrota apenas. Além disso, apesar da desconfiança da torcida, o Corinthians tem bons números ofensivos, já que são 10 gols neste mesmo período.