Diretor conta bastidores da negociação entre Corinthians e Depay: ‘Mandaram e-mail’

Jogador virou algo do Timão após dirigentes procurarem por jogadores livres na internet em período ruim da equipe na temporada

No entanto, em entrevista ao podcast Boppismo, o diretor de comunicação do Timão, Tiago Maranhão, contou detalhes dos bastidores da negociação. Ele lembra que na época, o clube não estava bem na temporada e um dos dirigentes levantou a possibilidade de contratar alguém ‘diferente’. Assim, procurando pela internet, chegaram em Memphis Depay.

A chegada de Memphis Depay no Corinthians , em setembro do ano passado, foi uma das grandes contratações de um clube brasileiro. O que poucas pessoas sabiam, era a forma como a diretoria do clube paulista chegou até o jogador holandês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“‘Vamos ver quem que dá para a gente contratar, porque tem um dinheiro lá da patrocinadora, vamos buscar um nome assim, fora do comum. Ai entra na internet, jogadores livres no mercado, apareceram alguns nomes e ai entra o Memphis. O Memphis cabe nesse time, Memphis tem a ver com esse time. Porque não só ele faz gol como ele dá assistência e ele faz a galera em volta jogar'”, contou Tiago.

Na sequência, o problema era como entrar em contato com o jogador ou seus agentes. Assim, ele revelou que por meio de um site conseguiram o contato do empresário e começaram as negociações.

“Entraram no Transfermarkt e tinha o e-mail de contato de um empresário. Será que vale? Era madrugada no Brasil, tipo 6h. Esse empresário, nesse dia, estava na Alemanha. Aí mandaram (e-mail) se apresentando e dizendo que gostariam de conversar sobre a contratação do Memphis. O cara respondeu: ‘É pra valer?’. Responderam que sim, mandaram uma foto e disseram que estavam disponíveis para falar por FaceTime. O Corinthians tinha uma pressa porque a janela estava ali. Ele foi contratado e eu estava lá.”, revelou.