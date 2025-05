Desavenças resultam em desistência de ex-BBB à ida da final da Champions League

O ex-BBB Mike Allan decidiu abrir mão de um dos prêmios mais cobiçados do reality show por desavenças comerciais com o patrocinador. A premiação concedia não só o direito à uma Eurotrip como também à final da UEFA Champions League, no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha. O anúncio da desistência ocorreu através do Instagram do ex-participante do programa da Globo.

A experiência também incluía hospedagem e direito de levar um acompanhante, com ingresso da decisão em nome do casal. Mike havia escolhido Renata Saldanha, vencedora da última edição do BBB, com quem viveu um affair, para acompanhá-lo.