Comemoração de Yuri Alberto em gol deixa Raniele intrigado: ‘Engravidou outra?’

Atacante balançou as redes na vitória do Corinthians contra o Novorizontino no jogo de ida da Copa do Brasil

Yuri Alberto foi o autor do gol da vitória do Corinthians contra o Novorizontino, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (21). No entanto, a comemoração do atacante causou intriga nos companheiros.

No futebol, os jogadores costumam a colocar a bola embaixo da blusa para ‘contar’ que vai ser pai, ou homenagear a sua companheira pela gravidez. E foi assim que Yuri Alberto comemorou o gol – ele já é pai de Ysis.