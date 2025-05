Cléber Xavier enfatiza dor com eliminação e momento ruim do Santos na temporada

A volta de Neymar, após mais de um mês, era um dos grandes atrativos da partida do Rei Pelé. O craque atuou por 30 minutos e participou bem do jogo. Xavier comentou que o jogador estava bem nos treinamentos ao longo da semana e que vai avaliar sua permanência para o confronto contra o Vitória, no domingo (25).

“Trabalhamos ele nestes três dias em que ele esteve com o grupo. Trabalhou bem, evoluiu bem, demos para ele 30 minutos do jogo. Sentimos ele bem, com aquela participação de assistência e outra de finalização. Como falei, agora é analisar a recuperação dele, deve treinar um tempo amanhã. A gente tem que cuidar muito da recuperação, não só a questão do Neymar, mas dos jogadores que estão voltando, que não têm uma sequência. O próprio Souza, que eu substituí no final do jogo, é um jogador que vinha há muito tempo sem uma continuidade, foi muito bem, e a gente tem que analisar com calma para definir o time para domingo”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.