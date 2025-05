CBF desmente Grêmio sobre suposto afastamento do árbitro Matheus Candançan

Dois representantes do Tricolor gaúcho se encontraram com integrantes da Comissão de Arbitragem da CBF, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (22). O presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari entregaram uma lista em que enumeram oito lances, no qual entendem que houve erro de avaliação da equipe de árbitros . A Confederação Brasileira de Futebol indicou que houve somente uma avaliação técnica das jogadas questionadas. De acordo com informação do ‘ge’, houve consenso de falha das equipes de árbitros em somente dois lances.

A CBF veio a público para desmentir versão apresentada pelo Grêmio envolvendo o árbitro Matheus Candançan. O Imortal comunicou que a entidade teria sinalizado em punir o juiz com uma suspensão . Entretanto, em contato com o portal ‘ge’, a Confederação Brasileira de Futebol contrariou a alegação do clube.

Posteriormente, a Comissão de Arbitragem da CBF terá um encontro com Matheus Candançan, com o intuito de compreender a sua avaliação e critérios utilizados. Na sequência, o profissional receberá uma orientação do comitê. Ou seja, o juiz seguirá disponível para trabalhar em jogos posteriores. Vale relembrar que a arbitragem anulou um gol do Grêmio já na reta final do duelo contra o CSA, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Anulação polêmica de gol do Grêmio na Copa do Brasil

Na ocasião, haveria uma eventual vitória dos gaúchos por um gol de diferença. Assim, a decisão da vaga seria definida em disputa de pênaltis. O lance em questão envolve o gol marcado pelo atacante Aravena, aos 44 minutos da segunda etapa. O árbitro Matheus Candançan invalidou o gol, pois avaliou que houve falta do zagueiro Kannemann na origem da jogada. No caso, com uma suposta infração sobre o jogador do CSA.

O VAR recomendou revisão do juiz, mas as imagens mostraram que, na verdade, a falta foi cometida por um outro atleta do time alagoano. Mateus Candançan foi averiguar o lance e manteve a sua decisão de campo, em invalidar o gol.