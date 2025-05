CBF define data e horário do sorteio das oitavas da Copa do Brasil

A CBF divulgou nesta sexta-feira (23) a data e horário do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, os oito jogos da próxima fase serão sorteados na próxima segunda (25), às 13h30 (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Dessa vez, os 16 clubes que seguem na disputa não serão divididos em potes, diferentemente das fases anteriores. Portanto, aumenta a possibilidade de clássicos estaduais. Os confrontos acontecerão entre os dias 30 de julho e 6 de agosto.