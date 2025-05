Augusto Melo volta a descartar renúncia no Corinthians: ‘Estou muito tranquilo’

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (23/5), para comentar o indiciamento da Polícia Civil na última quinta (22/5). O mandatário está sendo investigado por furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além disso, na próxima segunda-feira (26/5), o Conselho Deliberativo do Timão, votará no impeachmetn do dirigente. Contudo, apesar de tudo, ele descarta renunciar ao cargo.

Sou corintiano, duvido que tenha alguém lá dentro, pode até igual a mim, mas mais corintiano que eu, não tem ainda mais ali, ali não tem, são poucos que tem tem que ir para fora ali dentro são, é difícil tem muitos amigos a nós, mas isso não passa pela minha cabeça hipótese nenhuma eu não sei, mesmo porque eu não vejo nada ao contrário durante esse ano e meio eu vim dedicando a minha vida ao Corinthians e a grande prova está aí esse foi um grande contrato se teve algum problema a justiça vai deixar claro isso mais pra frente e nunca teve problema nenhum outro", disse o presidente do Corinthians. "Não vou renunciar, estou muito tranquilo. Isso não é manchar o Corinthians. Eles fazem com que o Corinthians seja manchado, não eu. Tenho competência e represento uma marca forte. Sempre fiquei quieto nesse sentido. Tenho trabalhado muito. Sabe quanto a gente deixa de ganhar de Fiel Torcedor por ano? Mais de ER$ 70 milhões. Sabe quanto recebemos de estacionamento? Zero. O CT ia construir o CT da Base, hoje está na mão do CORI um patrocínio de R$ 22 milhões para construir o alojamento da base. Olha o quanto vai entrar no caixa. Estou de consciência tranquila", completou o mandatário. Augusto Melo descarta abrir mão do Corinthians Além disso, Augusto Melo disse, mais de uma vez durante a coletiva, que não vai abandonar o cargo para cuidar do processo em que está envolvido. Segundo o presidente, é exatamente o que a oposição deseja. "É isso que eles querem. Desde que assumi, sofro essa pressão. A grande resposta para mim é ver meu filho e minha filha olharem para mim e dizer que conhecem o meu caráter. Vou renunciar de uma coisa que eu não fiz? É isso que querem. Lá dentro se briga pelo poder, pelo status, pela ganância. Dizem que a cadeira do Corinthians é a segunda mais importante do país, mas para mim é a mesma coisa. Eles não pensam no Corinthians, pensam no poder. Não querem que você faça um bom trabalho, querem te atrapalhar para pegar o seu lugar", completou.