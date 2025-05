Augusto Melo anuncia coletiva no CT do Corinthians após indiciamento no Caso VaideBet

Defesa diz que presidente corintiano recebeu a notícia do indiciamento com 'incredulidade' e 'indignação'

Pouco depois de Augusto Melo ser oficialmente indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por envolvimento no caso com a empresa VaideBet, a defesa do presidente do Corinthians se pronunciou na noite desta quinta-feira (22).

O mandatário, que sofre investigação por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro envolvendo a antiga patrocinadora máster do clube, disse que recebeu com “incredulidade” e “indignação” a notícia sobre o indiciamento. Além disso, comunicou que fará suas considerações finais quando houver a conclusão da análise integral do inquérito.