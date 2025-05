Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Atlético-MG e Corinthians medem forças neste sábado (24/5), às 21h, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após um começo difícil, o Galo engatou cinco partidas sem perder na competição com três vitórias e dois empates, fazendo a equipe subir para a nona colocação e mirando voos maiores. Em sua frente está justamente o Timão, na oitava posição e que vem oscilando no torneio de pontos corridos. Mas o Alvinegro chega empolgado após vencer o clássico contra o Santos na última rodada. Aliás, ambos conseguiram a classificação para a Copa do Brasil no meio de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Atlético-MG

O técnico Cuca terá alguns desfalques importantes para este duelo. Afinal, Cuello sofreu uma lesão na coxa direita contra o Maringá, pela Copa do Brasil e está no departamento médico. Assim, ele se junta a Guilherme Arana, Cadu e Caio Maia, que também estão lesionados. Desta forma, Júnior Santos, e Brahian Palacios brigam por um lugar na equipe na vaga do argentino. Além disso, Hulk também saiu mais cedo de campo na goleada por estar com dores na coxa direita e também com uma virose. Contudo, o camisa 7 deve ser relacionado e começar a partida contra o Corinthians.

Como chega o Corinthians

Em contrapartida, o Corinthians vive a expectativa de ter retornos importantes para o embate em Belo Horizonte. Afinal, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Matheuzinho estão concentrados com o elenco e podem ser relacionados para o duelo contra o Galo. Contudo, o trio deve começar a partida no banco de reservas e aguardam por uma oportunidade de ganhar minutos. Entretanto, o zagueiro Gustavo Henrique segue no departamento médico. Assim, a tendência é que o Timão tenha a mesma equipe que venceu o Novorizontino no meio de semana, com Igor Coronado e Yuri Alberto comandando o ataque.

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data-Hora: 24/5/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael, Lyanco e Alonso, Rubens, Patrick (Fausto Vera), Alan Franco, Gustavo Scarpa, Júnior Santos (Brahian Palacios), Rony e Hulk. Técnico: Cuca

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; José Martínez (Raniele), Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Igor Coronado (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.