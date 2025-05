Atlético lança novo uniforme para a temporada 2025

Dessa forma, a estreia do novo uniforme completo está prevista para a partida contra o Ceará, no dia 1° de junho, no Estádio Castelão, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. Os atleticanos, portanto, já podem adquirir a nova peça. Os modelos masculino e feminino custam R$ 399,99 enquanto o infantil está R$ 349,99.