Athletico x Athletic-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de quase xarás marca a estreia de Odair Helmann no comando do Furacão

O Rubro-Negro vive um momento complicado na temporada. Apesar da classificação na Copa do Brasil, o Athletico não vence há quatro rodadas na Série B, sendo três derrotas nos últimos jogos, e ocupa a 13ª colocação, com dez pontos. Já o Athletic vem de derrota dentro de casa para o Novorizontino e está na 15ª posição, com seis pontos.

Em busca de subir na tabela, Athletico e Athletic se enfrentam na tarde deste sábado (24), às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B e marca a estreia de Odair Hellmann no comando do Furacão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão da RedeTV, na televisão aberta, da ESPN, em canal fechado, do serviço de streaming Disney + e do Canal Desimpedidos, no YouTube.

Como chega o Athletico

Com novo comandante, o Furacão quer aproveitar o embalo pela classificação na Copa do Brasil para se recuperar dentro da Série B. Odair Hellmann chegou a Curitiba na quinta-feira (22), comandou os últimos treinos da equipe e já está regularizado para fazer a sua estreia. Em campo, o treinador deve promover o retorno de Falcão no meio de campo, na vaga de João Cruz. Além disso, o técnico chegou a testar Tevis no ataque, no lugar de Isaac.

Como chega o Athletic

Depois de uma semana livre para treinos, o Alvinegro quer repetir o desempenho do seu último jogo fora de casa, quando bateu o Botafogo em Ribeirão Preto. O Esquadrão chega a Curitiba, para um duelo inédito em sua história, tentando se afastar da zona de rebaixamento, já que possui a mesma pontuação do Volta Redonda, 17º colocado. A grande novidade do Athletic está fora de campo, já que Thales Soares é o novo presidente do clube mineiro.

ATHLETICO X ATHLETIC

Campeonato Brasileiro Série B – 9ª rodada

Data-Hora: 24/5/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Mycael, Kauã Moares, Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, Falcão e Giuliano; Luiz Fernando, Isaac (Tevis) e Renan Peixoto. Técnico: Odair Hollmann

ATHLETIC: ⁠Jefferson; Douglas Pelé, Gabriel Ferreira, Sidimar e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim (Gustavão), David Braga e Yuri (Andrey); Max e Neto Costa. Técnico: Roger Silva.

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Auxiliares: Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Júnior (RS)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)