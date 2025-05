Athletico-PR avalia contratação de Pablo, do Flamengo

Zagueiro, que não está nos planos no time carioca, tem contrato até o fim da temporada e encontra dificuldades para sair do clube

O zagueiro Pablo, de 32 anos, pode ganhar novo rumo no futebol brasileiro. Sem espaço no Flamengo, o jogador despertou o interesse do Athletico-PR, hoje na segunda divisão do Brasileiro. O Furacão analisa a situação e avalia se irá ou não fazer uma proposta. As informações são do jornalista Vinicius Furlan.

Pablo tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e não está nos planos do técnico Filipe Luís. Porém, o zagueiro tem um salário considerado alto, o que vem dificultando o Rubro-Negro nas tentativas de negociá-lo.