Arrascaeta deve ser titular em jogo do Flamengo contra o Palmeiras

Arrascaeta deve voltar como titular em jogo entre Palmeiras e Flamengo , neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 atuou um pouco mais de 20 minutos contra o Botafogo-PB e deve iniciar entre os titulares.

No entanto, o técnico Filipe Luís contará com ausências para a partida. Wesley vai cumprir suspensão automática após três cartões amarelos. De la Cruz ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Pulgar e Allan estão em tratamento de suas respectivas lesões musculares na coxa direita. Por fim, Plata trata edema ósseo no joelho direito e só deve voltar para o Mundial de Clubes.

No setor de ataque, A tendência é que o trio seja Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Michael e Pedro aparecem como opção nesta disputa por posição.

Assim, o provável time é: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique.