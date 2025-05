Arminia x Stuttgart: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no playoff de rebaixamento do Campeonato Alemão 2024/25

Dia de jogo decisivo. Neste sábado (24), Arminia e Stuttgart disputam o título da Copa da Alemanha, às 15h (de Brasília), no Olympiastadion, em Berlim. As equipes surpreenderam na temporada e fazem uma final improvável na capital alemã.

Como chega o Arminia

O surpreendente Arminia vai disputar um título do primeiro escalão do futebol alemão. Após conquistar o título da terceira divisão e confirmar a volta à Bundesliga 2, o time comandado por Michél Kniat quer coroar a grande temporada com o troféu da Copa da Alemanha.

Além disso, a boa notícia é que o treinador não enfrenta problemas de última hora na equipe e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. A única baixa fica por conta do zagueiro Semi Belkahia, lesionado. Porém, existe uma dúvida na lateral-direita, entre Christopher Lannert e Felix Hagmann.

Como chega o Stuttgart

Por outro lado, o Stuttgart atravessa um bom momento nesta reta final de temporada e chega embalado para buscar o título nacional. Isto porque o time engatou uma sequência de três vitórias nos últimos três compromissos.