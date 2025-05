Vasco aposta em novo dirigente para renovação com Léo Jardim

Goleiro tem contrato até dezembro de 2025 e as conversas entre as partes estão travadas devido a divergências financeiras

O goleiro Léo Jardim foi o herói da classificação do Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil ao defender três cobranças de pênaltis do Operário-PR, na última terça-feira (20). Com isso, o atleta se mostra cada vez mais decisivo no elenco do Cruz-Maltino. Mas com o contrato até o fim de 2025, as conversas por renovação estão travadas.

Porém, com a chegada de um novo diretor de futebol após saída de Marcelo Sant’Ana, o Cruz-Maltino acredita que a negociação possa evoluir entre as partes e, portanto, está confiante em um desfecho positivo. As informações são do canal “Atenção Vascaínos”.