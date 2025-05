Varela, em alta, já projeta o jogo contra o Palmeiras

Com Wesley suspenso, uruguaio, que foi bem e fez gol conta o Botafogo-PB, será titular no domingo e ganha elogio do técnico do Flamengo

Filipe Luís elogia lateral

O técnico Filipe Luís, quando perguntado sobre Varela após o jogo desta quarta-feira, valorizou tanto o seu futebolquandto a sua postura junto com o elenco, o colocando como um dos influenciadores positivos do grupo.

“Varela, pelo que sei, está com a renovação encaminhada. Ele é um jogador muito sólido. Vai bem na parte defensiva, é um jogador que quase não perde a bola. É diferente do Wesley, que é mais atacar os espaços. O Varela é mais associativo, combina bem com os companheiros. Sempre treina bem, é importante para a equipe. É um dos líderes silenciosos do elenco. Tem muita atitude. É o tipo de jogador que todo treinador gosta de ter à disposição. E não é por acaso que ele tem tanta história na carreira”, disse,lembrando que o lateral não pe titualr da Seleção do Uruguai e com duas Copa do Mundo no currículo (a terceira a caminho) por acaso.

