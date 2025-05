Supostas imagens da nova camisa 2 do Atlético vazam na internet

Os torcedores do Atlético-MG ficaram eufóricos nesta quinta-feira (22). Afinal, supostas imagens do novo uniforme 2 do Galo vazaram nas redes sociais. A camisa é é predominante branca, com mangas pretas e listras douradas.

A camisa conta ainda com duas faixas pretas nas laterais, que se juntam às presentes no calção. Assim, cria uma ideia de continuidade. Além disso, a gola tem formato redondo, com detalhes em preto e dourado.