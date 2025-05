Sonolento, Botafogo avança às oitavas da Copa BR com derrota para o Capital

Desinteressado no jogo de volta da terceira fase desta edição da Copa do Brasil, o Botafogo, com muitos reservas, perdeu para o Capital (DF), da Quarta Divisão, por 1 a 0, nesta quinta-feira (22), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Como venceu na ida, no Nilton Santos, por 4 a 0, o Glorioso se classificou para as oitavas de final.

Golaço do Capital

Não importa se é o time A, B, C, D ou E. O Botafogo não pode sair perdendo um tempo para uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, Rodriguinho mandou um míssil do meio da rua e acertou o ângulo do goleiro Raul, que havia substituído Linck, lesionado. O Glorioso teve uma bola na trave de Telles e um gol ridículo perdido por Nathan. Mas muito pouco. Um time paupérrimo em criação.