Santos aposta no ‘príncipe’ para buscar vaga em estádio que leva o nome do Rei

Peixe enfrenta o CRB, no estádio Rei Pelé, apostando em Neymar para avançar as oitavas da Copa do Brasil

O Santos encara o CRB nesta quinta-feira (22/5), às 21h30 (de Brasília), em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Peixe busca a vaga na próxima fase da competição principalmente para tentar amenizar a crise esportiva vivida nos últimos meses. Para isso, o clube aposta no retorno do ”príncipe” para conseguir a classificação no estádio que leva o nome do maior ídolo do Alvinegro Praiano.

Afinal, o embate vai acontece no estádio Rei Pelé. O Trapichão, como é também conhecido por estar no bairro de Trapiche da Barra, em Maceió, Alagoas, exalta o ídolo do Santos desde sua inauguração.

“Batizar o estádio de Rei Pelé consolida a referência ao maior jogador da história do futebol e eterniza seu legado no coração do povo alagoano”, disse o historiador do CRB, Saulo Guimarães.

Contudo, o palco será também para o retorno daquele que usa a numeração do Rei nas costas. Afinal, Neymar pode voltar a campo pelo Peixe mais de um mês depois de lesionar a coxa esquerda pela segunda vez nesta temporada. O craque deve começar a partida no banco de reservas e atuar por pelo menos 30 minutos do jogo. Desde que o astro se machucou, o Peixe disputou 11 partidas, com apenas uma vitória, três empates e sete derrotas.

A situação do Santos na Copa do Brasil

Assim, o Santos espera que o seu príncipe brilhe no palco que leva o nome do Rei, para conseguir a classificação. As equipes empataram em 1 a 1, no jogo de ida, e quem vencer a partida em Maceió avança para as oitavas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.