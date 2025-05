Red Bull Bragantino x Criciúma, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil em Bragança Paulista; confira as principais informações do duelo

Nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o Bragantino recebe o Criciúma, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo entre as equipes, em Santa Catarina, o Tigre levou a melhor ao vencer o confronto por 1 a 0 e, portanto, joga por um empate no segundo confronto. Por outro lado, o Massa Bruta precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga para a próxima fase no tempo normal.

A Voz do Esporte inicia, ao vivo, às 20h, sua transmissão. A equipe de craques do jornalismo esportivo já está escalada. Aldo Luiz narra. Deyvid Xavier comenta. David Silva fica na reportagem.