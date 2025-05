Raphinha renova contrato com o Barcelona até 2028

Nesta quinta-feira (22), o Barcelona anunciou a renovação com o atacante Raphinha. Em reunião com as presenças de Deco, diretor de futebol, e do presidente Joan Laporta, o brasileiro assinou um novo vínculo até 30 de junho de 2028. Assim, estende em um ano em relação ao contrato anterior.

Desse modo, brilhando no Barcelona, que conquistou o título espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, Raphinha se firmou entre os melhores jogadores do mundo. Ele chegou ao clube em 2022, ainda sob o comando de Xavi, com quem teve poucas oportunidades de mostrar seu futebol. Cenário que mudou drasticamente com a chegada de Hansi Flick.