Previsão de pai nunca falha! Que o diga Alan Patrick

Alan Patrick, do Internacional, bate pênalti em cavada e Rayr, do Maracanã, defende. Inusitado foi o que disse o goleiro sobre o inspirador / Crédito: Jogada 10

Aos 31 minutos do primeiro tempo do jogo entre Internacional e Maracanã-CE, nesta quinta-feira, 22/5, pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil, ocorreu um lance inusitado com Alan Patrick e que gerou uma declaração curiosa no intervalo. Tudo aconteceu quando o Internacional teve um pênalti a seu favor. Alan Patrick, um dos 50 jogadores pré-convocados por Ancelotti para a Seleção nas Eliminatórias, correu para a cobrança. Deu uma cavadinha ridícula. Assim, apenas facilitou a defesa do goleiro Rayr. Com isso, o jogo foi para o intervalo com o placar em 0 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na saída para o vestiário, ao ser perguntado sobre a defesa, o goleiro do time cearense comentou a defesa. Mas a declaração foi pra lá de inusitada: “Meu pai me disse antes do jogo: ‘Vai ter um pênalti, e o Alan Patrick vai tentar uma cavadinha.’ Então, tenho que agradecer a Deus e ao meu pai. Te amo, pai.” E aí, Alan Patrick! Alías este foi o segundo pênalti que Rayr defendeu de Alan Patrick. Na derrota do time no jogo de ida, o goleiro defendeu a penalidade do 10 do Colorado. E aos 24 minutos sofreu um p~enalti que ele mesmo cobrou. Desra vez Rayr não defendeu. Mas a bola não entrou, foi na trave. Paredão nos pênaltis? Pena que o pai de Rayr não sonhou que Alan Patrick, logo no início do segundo tempo cobraria uma falta de forma excepcional. Assim, se redimiria abrindo o placar para o Colorado. Ah, o Internacional tevce outro pênalti a seu favor pouco depois. Mas quem cobrou foi Wesley. Mas não é que o paredão Rayr defendeu de novo?