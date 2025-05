Pedro vibra por ficar em campo durante os 90 minutos contra o Botafogo-PB

Pela primeira vez desde que voltou da lesão que o tirou por sete meses dos campos, atacante atua do início ao fim e faz um dos gols do 4 a 2

No jogo contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 21/5, no Maracanã, o atacante Pedro marcou um dos gols da vitória por 4 a 2 do Flamengo, que garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025.

“Estou feliz por voltar a jogar os 90 minutos pela primeira vez desde o retorno. Foi mais um passo importante nessa recuperação. Foram vários jogos, mas parece que estou há mais tempo em campo do que um mês e pouco da minha volta. Me sinto cada vez melhor fisicamente, e cada vez mais perto dos 100%. Fiz um bom jogo e todo o time coletivamente também”, declarou o camisa 9 rubro-negro.

Pedro quer sequência e reconhece disputa por vaga

Apesar de ser considerado titular absoluto por muitos, Pedro mantém o discurso humilde e reconhece que ainda está em busca do seu espaço com o técnico Filipe Luís:

“Ser titular ou não é com o treinador. Procuro trabalhar no máximo nos treinos e nos jogos, dar meu melhor, recuperar jogando. Com mais tempo de jogo, a sequência vai aumentando e eu melhoro fisicamente também. Agora é seguir firme para melhorar ainda mais”

Próximo desafio: Palmeiras x Flamengo

Agora, o elenco do Flamengo volta o foco para um dos jogos mais importantes do ano. No fim de semana, o time encara o Palmeiras, fora de casa, no Allianz Parque, em confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão 2025.