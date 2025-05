Novo vínculo de Lucca com o São Paulo tem multa de R$ 500 milhões para o exterior

O atacante Lucca assinou um novo contrato com o São Paulo, que prevê multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 508,8 milhões, na cotação atual) para clubes do exterior. No entanto, para equipes brasileiras, o valor está vinculado ao salário do jogador.

Lucca, aliás, teve um início promissor no time profissional. Logo na primeira partida, marcou um gol no empate por 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai, pela Conmebol Libertadores. O novo vínculo vai até 30 de abril de 2028 e foi firmado após suas primeiras atividades com o elenco principal.