No Paraguai, Olimpia deixa a briga pelo título do Apertura

Tradicional clube do país perdeu as esperanças com empate em clássico

No contexto do embate em si, o resultado não foi necessariamente ruim para o Decano. Afinal, mesmo com um jogador a menos, conseguiu segurar um de seus rivais mais tradicionais no futebol paraguaio ao empatar em 1 a 1. A saber, Mathías Espinoza marcou para o Libertad, aos nove minutos de jogo, enquanto Rodney Redes deixou tudo igual já na segunda etapa.

Com duas rodadas a serem disputadas no Apertura do Paraguai, o Olimpia está, matematicamente, fora da briga pelo título. A última chance de se sustentar na disputa aconteceu na noite da última quarta-feira (21), no clássico com o Libertad.

Porém, quando se olha para a tabela de classificação, a igualdade deixou o Olimpia sem chances de alcançar o próprio Libertad, atual líder do Apertura no Paraguai. Enquanto o Gumarelo tem 38 pontos ganhos, o Franjeado estacionou em 31 unidades.

Quem poderia sair mais beneficiado desta igualdade era outro gigante do país, o Cerro Porteño. Contudo, o time que está no grupo do Palmeiras, na Libertadores, ficou no empate sem gols com o Sportivo Ameliano e também parou nos 35 pontos ganhos. Ou seja, perdeu a oportunidade de, em caso de vitória, ficar a apenas um ponto do primeiro colocado.

Diante desse cenário, a torcida paraguaia que mais comemorou neste meio de semana foi a do Guaraní. Com o triunfo por 2 a 1, diante do Atlético Tembetary, o Aborígene chegou a 35 pontos e se aproximou do atual ponteiro da competição.

Confrontos da 21ª rodada no Apertura do Paraguai

