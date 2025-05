Neymar se reunirá com amigos para react ao vivo das Finais da Conferência Oeste da NBA

A resenha com o astro e o jogaço serão exibidos com exclusividade pela plataforma Disney+ e canais ESPN

O Disney+ promoverá uma ação inédita ao lado do astro do esporte brasileiro Neymar. A plataforma de streaming e a ESPN transmitem com exclusividade as Finais da Conferência Oeste da NBA e se preparam para unir o melhor basquete do mundo com a grande estrela do futebol nacional e seus amigos.

A iniciativa levará os assinantes do Disney+ para dentro da casa do astro, onde o craque estará ao lado de seus amigos para assistir ao jogo 4 das Finais da Conferência Oeste da NBA. O duelo em questão colocará Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder frente a frente, mas com clima descontraído e cheio de resenhas para os internautas.