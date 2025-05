Napoli x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

Napolitanos garantem o título do Campeonato Italiano 2024/25 em caso de vitória no Estádio Diego Armando Maradona

Jogo que vale o título do Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (23), o Napoli recebe a Cagliari às 15h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, na partida de abertura da 38ª e última rodada do Calcio. Simultaneamente, Como e Inter de Milão se enfrentam na região da Lombardia, em duelo que também pode definir o título da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).