Mirassol afasta vice-artilheiro do ano, que treinará separado do elenco

Iury Castilho recebeu, com espanto, o comunicado que não treinaria com restante de seus companheiros à partir desta quinta-feira

O atacante Iury Castilho não faz mais parte do elenco do Mirassol. O jogador foi surpreendido na manhã desta quinta-feira (22/5), quando a comissão técnica decidiu coloca-lo para treinar separado do restante do plantel. Assim, ele não deve atuar nos próximos duelos do Leão pelo Campeonato Brasileiro.

“Recebo essa situação com perplexidade, principalmente pelo momento que vivo dentro do clube. Na atual temporada, estive presente em todas as 22 partidas disputadas, contribuindo com empenho e dedicação. Sempre honrei a camisa do Mirassol com profissionalismo e respeito, tanto dentro quanto fora de campo”, escreveu o jogador, em nota divulgada pela assessoria.

Aliás, a decisão ocorre próximo a um jogo importante do Leão. Afinal, a equipe encara o São Paulo, no Morumbis, neste sábado (24/5). O Mirassol ocupa a 12ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos. Ao todo, Iury Castilho tem 22 partidas e cinco gols marcados pelo clube do interior paulista. Agora, o jogador seguirá trabalhando em horários diferentes do elenco enquanto busca um novo clube.

Confira a nota divulgada pelo jogador do Mirassol

Hoje, ao chegar para mais um dia de trabalho no Mirassol, fui surpreendido com a decisão da diretoria de me direcionar a um treinamento separado do restante do elenco principal.

