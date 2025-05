Lorran volta a jogar pelo profissional do Flamengo e ganha recado de Filipe Luís

O meia retornou ao sub-20 este ano após negociações frustradas que incomodaram a diretoria do Flamengo. A última partida de Lorran entre os profissionais foi no dia 22 de janeiro, ainda pelo Campeonato Carioca. Desde então, foram nove jogos na categoria inferior com quatro gols e uma assistência. Com as boas atuações, ele ficou à disposição para o clássico contra o Botafogo, mas não entrou em campo.

Além da felicidade pela vitória e classificação do Flamengo na Copa do Brasil, o meia Lorran viveu uma noite especial na última quarta-feira, no Maracanã. O jogador de 18 anos voltou a jogar pelo profissional do Rubro-Negro após negociações frustradas e passar a atuar pelas categorias de base do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, contra o Botafogo-PB, Lorran ganhou a oportunidade que tanto queria. Tentando ‘mostrar serviço’, o jovem levou perigo duas vezes ao gol da equipe paraibana. Em uma das oportunidades, inclusive, o meio campista acertou um belo chute, mas a bola passou ‘raspando’ por cima do travessão. Ele ficou mais de 30 minutos no gramado. Após a partida, o técnico Filipe Luís passou recado ao jogador e os demais do elenco.

“Falei do Lorran em duas perguntas na última coletiva e antes do último jogo. É o que falo sempre: falem no campo. Não importa se tem 16, 17, 36 ou 37, quem estiver melhor terá minutos. O Lorran está muito bem no sub-20, hoje teve minutos e foi bem. Gostei dele no jogo. Tem de continuar jogando bem. Não pode relaxar. Se relaxar um treino, um jogo eu estou vendo tudo. Os jogadores falam no campo e quem é mais regular e joga melhor, mais minutos vai ter. Quem não está tão bem não terá tantos minutos, simples assim”, disse Filipe Luís em coletiva.

Lorran quase deixou o Flamengo

O atacante foi envolvido em negociações com Estoril (POR), CSKA (RUS), Fortaleza e Red Bull Bragantino. Cada lado tem sua versão sobre os acontecimentos com os clubes, mas a falta de entendimento entre as partes foi fundamental para o desgaste, que teve como consequência o rebaixamento da joia sem previsão de reintegração.