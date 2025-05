Leo Dias promove ‘pente-fino’ em vida pessoal de Abel Ferreira e elenco do Palmeiras

Especialista dos bastidores e vida pessoal das celebridades confessou investigações do cotidiano de atletas do elenco alviverde

Léo Dias, com trajetória marcada por revelações de bastidores e vida pessoal das celebridades, decidiu há um tempo mergulhar no universo esportivo. Depois de expôs polêmicas extracampo de Neymar e Payet, o jornalista se dispôs a investigar mais a fundo o cotidiano dos jogadores do Palmeiras. A missão, contudo, tem sido mais árdua que o previsto.

O jornalista chegou a fazer um recorte do trecho em que confessava a intenção de promover um ‘pente-fino’ no elenco alviverde, porém não contava com a conduta mais discreta dos atletas. “Desculpa, mas muito difícil encontrar alguma coisa, gente”, iniciou Leo.