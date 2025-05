Jornal espanhol expõe ‘pressão’ de Carlo Ancelotti em Neymar

Camisa 10 do Santos fica à disposição para jogo decisivo da Copa do Brasil, enquanto técnico se prepara para primeira convocação da Seleção

Antes da possível convocação, a comissão técnica santista trabalhava com previsão de retorno para primeira semana de junho. O astro, porém, já está à disposição de Cleber Xavier para o duelo decisivo desta quinta-feira (22) contra o CRB, pela Copa do Brasil. O periódico espanhol atribuiu a mudança de cenário à busca do camisa 10 por ritmo de jogo.

O tradicional jornal ‘AS’, da Espanha, fez um paralelo do retorno antecipado de Neymar aos campos à sua presença na primeira pré-lista de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira . A partir do anúncio, o camisa 10 decidiu acelerar o processo de recuperação no CT Rei Pelé — com relatos, inclusive, de uma dedicação ímpar. E muito tem se falado na Europa sobre a espécie de pressão imediata que a chegada do italiano causou ao astro brasileiro.

Há, ainda, um temor quanto ao tempo que lhe resta. Isso porque o vínculo atual do camisa 10 com o Santos tem vigência apenas até o dia 30 de junho. Ou seja, se não houver acerto pela renovação, o ídolo só disputará mais três jogos pelo clube: contra CRB, Botafogo e Fortaleza.

O Marca, outro tradicional veículo esportivo da Europa, reforçou a leitura de que o retorno do atleta aos gramados se tornou pauta constante após a oficialização de Ancelotti na Seleção. Desde então, a imprensa passou a analisar o contexto atual do camisa 10 como “decisivo” para seu futuro no futebol.

Sabe-se que o camisa 10 iniciará a partida no banco de reservas, mas apresenta condições de atuar por até 30 minutos. A decisão sobre sua entrada ou não dependerá, portanto, de uma análise técnica no decorrer do jogo. A comissão aposta na capacidade do atleta para alterar o ritmo de jogo, atrair marcação e abrir espaço aos companheiros.

Ambiente interno no Santos

O Peixe nada na contramão do clima de temor europeu quando se trata do ídolo. Segundo relatos do CT Rei Pelé, o clima mudou completamente, e o elenco ganhou novo ânimo com a presença do atacante. O atleta chegou a ficar 11 horas por dias no centro de treinamento para encurtar o período de recuperação.

A mobilização popular também evidenciou o impacto do retorno. Em Maceió, onde o Santos enfrenta o CRB, torcedores lotaram a entrada do hotel da delegação para vê-lo bem de perto. A recepção causou tumulto, e o jogador chegou a se queixar de dores após ser puxado por um fã no meio da multidão.

