João Victor destaca aprendizado no Flamengo com zagueiros de Seleção

Defensor de 18 anos forma dupla com o experiente Danilo em vitória e classificação do Rubro-Negro pela Copa do Brasil, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O zagueiro João Victor aproveitou mais uma oportunidade para mostrar seu futebol com a camisa do Flamengo. Aos 18 anos, o jogador foi titular nas duas partidas contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, e vem ganhando confiança ao lado do experiente Danilo, com passagem pela Seleção e ainda está na pré-lista de Ancelotti. Além disso, o atleta também citou Léo Ortiz e Pereira como referências. “Danilo é um cara muito experiente, não faz muita força para jogar. Tem uma leitura de jogo muito diferente. Às vezes, ele não precisa nem falar, só pelo gesto técnico dele, pela forma de jogar, entendemos ele. Nós, da base, ficamos olhando esses caras de seleção brasileira, com mais casca, e temos muito a aprender com eles”, afirmou João Victor, que completou:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não preciso ir longe para citar referência. Temos zagueiros aqui de Seleção, como Danilo e Léo Ortiz. Próprio Léo Pereira vem fazendo uma excelente temporada, jogador de altíssimo nível”, concluiu. Com os muitos desfalques e desgaste por causa do calendário, João Victor, portanto, está recebendo oportunidades do técnico Filipe Luís. Diante disso, ele fez questão de elogiar o treinador. “Filipe confia bastante no meu trabalho, me dá muita liberdade. Me sinto bastante à vontade de jogar ao lado do Danilo, um cara experiente, aprendo muito com ele todos os dias. Esse calendário cheio faz com que todo mundo tenha oportunidade. Basta estar preparado que as coisas acontecem no momento certo”, disse João em zona mista no Maracanã.