Internacional perde três pênaltis, mas avança na Copa do Brasil

Alan Patrick perde duas penalidades e faz golaço. Weslery também desperdiça um, mas marca neste 3 a 0 em que o goleiro do Maracanã-CE foi o cara / Crédito: Jogada 10

Em jogo em que perdeu três pênaltis, o Internacional venceu o Maracanã por 3 a 0, nesta quinta-feira, 22/5, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Alan Patrick, de falta, Wesley e Romero marcaram. Aliás, Alan Patrick e Wesley também foram protagonistas por perderem três pênaltis. E isso leva a outro grande personagem do jogo: o goleiro dos cearenses, Rayr. Ele, que defendeu uma cobrança de Alan Patrick no jogo de ida, voltou a pegar os chutes do camisa 10 e de Wesley. O terceiro pênalti perdido (de Alan Patrick) foi na trave. Este jogo foi no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pois o Maracanã (mandante) vendeu a partida e os organizadores colocaram a partida em cidade próxima ao Rio Grande do Sul. Assim, a maioria absoluta dos 12.665 pagantes era formada por colorados. Com o avanço de fase, o Colorado embolsa R$ 3,68 milhões de premiação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vitória justíssima do Internacional O jogo foi tranquilo para o Inter, que dominou totalmente. Embora o placar do primeiro tempo tenha sido 0 a 0, o time teve 10 a 4 em finalizações, 60% de posse e 5 a 0 em escanteios. No segundo tempo, com o Maracanã se cansando e levando o primeiro gol logo aos 4 minutos, apesar das penalidades e gols perdidos, o Colorado se impôs com outros tentos de Wesley, aos 27 minutos, e Oscar Romero, aos 34, em seu primeiro gol pelo time gaúcho. Mas três jogadores foram capítulos à parte. Personagem 1: Alan Patrick Na partida de ida, Alan Patrick cobrou um pênalti e Rayr defendeu. Felizmente, o Colorado venceu por 1 a 0 e não foi dessa vez que a zebra correu solta na beira do Rio. No jogo desta quinta-feira, o camisa 10, aos 31 minutos do primeiro tempo, teve um pênalti a seu favor. Cobrou em uma cavadinha ridícula e Rayr defendeu. No segundo tempo, ele se redimiu ao cobrar uma falta de forma impecável e abrir o placar para o Internacional. Contudo, aos 24 minutos, o camisa 10 do Colorado sofreu outro pênalti — o terceiro do time no jogo. Ele foi para a cobrança e mandou na trave. Que sina! Aos 33 minutos, Alan Patrick foi substituído, mas saiu sob aplausos. Personagem 2: Rayr Rayr saiu de campo como o melhor em campo. Afinal, foram grandes defesas, nenhuma culpa nos gols e dois pênaltis defendidos. No primeiro, facilmente agarrou a cobrança em cavadinha esdrúxula de Alan Patrick. O inusitado foi a sua declaração no intervalo:

“Meu pai disse que teria pênalti e que Alan Patrick cobraria de cavadinha. Te amo, pai.” No segundo tempo, Rayr voltou a defender um pênalti, desta vez de Wesley. O Maracanã sai eliminado com duas derrotas, mas o goleirão fez história e defendeu três dos quatro pênaltis que o Internacional perdeu neste mata-mata da Copa do Brasil. Personagem 3: Wesley O atacante Wesley foi o terceiro personagem do jogo. O atacante, que ainda não havia marcado nesta temporada, buscou o gol a todo custo, principalmente no segundo tempo, quando foi mais ativo. E teve a sua grande chance: um pênalti que ele mesmo sofreu. Como Alan Patrick tinha perdido penalidades diante da assombração chamada Rayr, foi o próprio Wesley quem foi para a cobrança. Mandou a bomba e… Rayr defendeu. Mas teve sobra no pé de Wesley, que isolou.