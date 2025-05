Hulk, Cuello e Patrick são dúvidas no Atlético; confira suas situações

Patrick foi substituído com cãibras diante do Maringá; Cuca alertou calendário com muitos jogos como causa de lesões no elenco mineiro / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG avançou sem sustos na Copa do Brasil ao golear o Maringá por 4 a 0, na Arena MRV, na noite desta quarta-feira (21). No entanto, o técnico Cuca pode ter problemas, já que os atacantes Hulk e Cuello, além do volante Patrick, deixaram o campo com problemas musculares. Entre os três casos, o de Cuello preocupa mais. O argentino sentiu um desconforto na região do quadril e na coxa direita. Ele será reavaliado para saber se terá condições de enfrentar o Corinthians no sábado (24), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk, além das dores, também está com um quadro de virose.