Fluminense busca virada nos acréscimos contra o Grêmio pelo Brasileirão sub-20

O Tricolor Carioca perdia até os 47 do segundo tempo, mas com gols de Wallace Davi e Arthur, virou para cima dos gaúchos

A partida começou sem muita empolgação, mas terminou de forma emocionante. Os dois gols do Fluminense foram marcados nos minutos finais. Wallace Davi fez aos 47 e Arthur aos 52.

Com a vitória, o Fluminense alcançou 11 pontos e foi à décima quinta posição. O Grêmio amarga a lanterna do competição.

Na próxima rodada, Fluminense e Grêmio jogavam fora. Os Moleques de Xerém pegam o Bahia e o Imortal enfrenta o Cuiabá.

Grêmio resolveu com gol de pênalti

Embora o Grêmio tenha começado a partida com mais posse de bola, o Fluminense cresceu e começou a criar oportunidades, principalmente pelo lado esquerdo com Wesley Natã. No entanto, o Tricolor das Laranjeiras não conseguiu transformar essa crescente em chances claras de gol.

Assim, o Grêmio acabou marcando aos 22 minutos. A bola resvalou no braço de Wallace Davi. Pênalti e gol. Até o fim da etapa inicial, o Tricolor Gaúcho controlou as ações do Flu e administrou a vantagem.