Flamengo e o dever de casa diante do Botafogo-PB

Para Roberto Assaf, é ruim de engolir o Flamengo levar dois gols do 15º da Série C. E qual motivo Arrascaeta entrou com o jogo já ganho?

O difícil, no jogo tranqüilo, foi entender os motivos que levaram Filipe Luis a lançar Arrascaeta, com a partida ganha pelo Flamengo. Mas deixá-lo de fora do duelo com o Botafogo, o do Rio, domingo passado.

O Flamengo marcou três gols em 21 minutos. Assim, cumpriu a obrigação, ao derrotar o Botafogo, da Paraíba, por 4 a 2, no Maracanã. O time nordestino tomou dois gols com muita rapidez. Com isso, não teve mais como acertar qualquer estratégia para obter o resultado que precisava, que era uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis.