Flamengo bate o Inter e emplaca sequência de vitórias pelo Brasileirão Feminino

Meninas da Gávea conquistam o quarto triunfo consecutivo e complicam as Coloradas na busca pela vaga no G8 da competição

Com o resultado, a equipe de Rosana Augusto está na quinta posição, com 23 pontos. Ao todo, a equipe já está a sete jogo sem perder, com seis vitórias e um empate. Do outro lado, o time de Mauricio Salgado estaciona na 11ª colocação, com 12 pontos, e vai se complicando na busca por uma vaga no G8. As Gurias, afinal, estão a cinco pontos do grupo que avança para próxima fase.

O Flamengo emplacou a quarta vitória consecutiva pelo Brasileirão Feminino. Nesta quinta-feira (22), as Meninas da Gávea venceram o Internacional por 4 a 1, na Gávea, pela 12ª rodada da competição. Ju Ferreira, Fernandinha, Djeni e Leidi marcaram para as rubro-negras. Belén Aquino fez o único para as Coloradas.

Agora, as equipes só voltam a campo pelo Brasileirão em junho. No sábado (7), o Internacional enfrenta o América-MG, às 16h, no Sesc Campestre. O Flamengo, aliás, faz confronto contra o Corinthians, às 20h, na segunda-feira (9), no Parque São Jorge.

O jogo entre Flamengo e Internacional

O Flamengo começou pressionando o Internacional na saída de bola e conseguiu retorno logo no início. Aos 6 minutos, Ju Ferreira encheu o pé e colocou o Flamengo na frente. Após o golpe, o Internacional respondeu com Belén Aquino, que se livrou da marcação e levou perigo ao gol da arqueira Karol. Depois do susto, as Meninas da Gávea seguiram em cima e conseguiram criar oportunidades. Do outro lado, o Inter passou a apostar na bola parada. E aos 39, Belén Aquino por pouco não fez um gol olímpico após cobrança de escanteio. O Fla, assim, respondeu também em grande estilo. No fim, Cristiane, aliás, recebeu cruzamento e quase fez um golaço de letra.

O placar só mexeu de novo no segundo tempo, e novamente no início. Fernanda recebeu lançamento após cabeceio de Gláucia e, ao sentir a aproximação das zagueiras do Internacional, deu um belo chapéu. As defensoras se trombaram, caíram no chão e deixaram a meia livre para finalizar no canto. Bastante superior, o Fla chegou ao terceiro gol aos 20. Laysa bateu da entrada da área e viu a goleira fazer a defesa. No entanto, a bola sobrou para Cristiane, que deu belo passe para Djeni balançar as redes.