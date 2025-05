Finanças da empresa de John Textor influenciaram na desistência do Botafogo por Wendel

Eagle Football passa por complicada situação financeira; clube alegou questões geopolíticas para cancelamento do negócio pelo jogador / Crédito: Jogada 10

O Botafogo anunciou, na última quarta-feira (21), que desistiu da contratação de Wendel. Para justificar o cancelamento do negócio, o Alvinegro citou questões geopolíticas. Porém, a situação financeira da empresa de John Textor, dono da SAF do clube, influenciou na decisão. A Eagle Football, afinal, enfrenta dificuldades financeiras, principalmente por causa do Lyon, seu clube na França. O time precisa garantir 100 milhões de euros ao DNCG até o fim da temporada, sob risco de punições como transferban ou até rebaixamento. O Eagle Football Club, uma das empresas do grupo, registrou prejuízo de 117 milhões de euros em relatória da temporada 2024/25, quase o dobro do ano anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como os clubes da empresa operam em “caixa único”, internamente, havia resistência de alguns diretores – que não têm envolvimento direto com o Botafogo – a gastar 20 milhões de euros em Wendel, visto como pouco lucrativo. O clube brasileiro, de forma geral, porém, acreditava no potencial do jogador. As informações são do portal “ge”. O Botafogo ainda não havia concluído o pagamento das parcelas pela contratação de Artur. Já o Zenit quitou integralmente o valor pela compra de Luiz Henrique, cuja maior parte foi direcionada ao Lyon para apoiar financeiramente o clube francês. Alegando entraves burocráticos para transferir o valor ao Zenit, o Alvinegro viu a possibilidade de cancelar a negociação. Com isso, a Eagle Football terá um alívio financeiro. Ainda de acordo com o ge, o Botafogo nega que o motivo tenha sido financeiro. Wendel se diz surpreso com a desistência do Botafogo O jogador Wendel comentou sobre a decisão do Botafogo de desistir de sua contratação, que estava encaminhada com vínculo até 2029, conforme acordo firmado entre as partes em janeiro. Em nota oficial, o volante demonstrou surpresa com o desfecho da negociação.