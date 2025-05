Ex-Flamengo, Domènec Torrent aceita convite para comandar time que vai disputar o Mundial

Na noite desta quarta-feira (21), o Monterrey anunciou, a contratação do técnico Domènec Torrent, que já teve passagem pelo Flamengo. Sua chegada ao clube mexicano se dá para a disputa do Mundial de Clubes. Ele, aliás, assina contrato até o fim da atual temporada.

O espanhol, contudo, não chegou a completar quatro meses no comando e foi dispensado após sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Atlético. Na época, o Flamengo ocupava a terceira posição na tabela e, ao fim da temporada, sagrou-se campeão brasileiro com Rogério Ceni.

De lá pra cá, Domènec Torrent dirigiu o Galatasaray até aceitar o convite do futebol mexicano. Seu trabalho anterior à chegada no Monterrey ocorreu no Atlético San Luis, com direito a uma eliminação na fase inicial do Clausura, com um decepcionate 15º lugar.