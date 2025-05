Ex-Arsenal assume culpa por contrabando de cannabis em esquema de mais de R$ 4 milhões

Detido desde o fim do ano passado, Jay Emmanuel-Thomas mudou sua última versão dos fatos em audiência no Reino Unido

Jay Emmanuel-Thomas admitiu-se culpado no caso que investiga seu envolvimento no contrabando de cannabis no Reino Unido. Detido desde o ano passado, o ex-atacante do Arsenal foi preso em flagrante com 60 kg da substância no Aeroporto de Stansted, em Londres, em setembro. A droga, avaliada em cerca de R$ 4,5 milhões à época, foi transportada da Tailândia por meio de malas despachadas de Dubai.

A confissão ocorre meses após a primeira versão do jogador sobre o caso — o qual negou seu envolvimento durante audiência ainda em setembro. Thomas reconsiderou o depoimento o mudou na sessão mais recente do julgamento. A Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido conduziu a investigação que levou à prisão do jogador em setembro.