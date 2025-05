Enzo Fernández, do Chelsea, é alvo do Real Madrid para a próxima temporada

Destaque do time de Londres, o volante aparece na lista de cotados para defender os Merengues a partir do Mundial de Clubes

Meia do Chelsea, Enzo Fernández é um dos nomes escolhidos pelo Real Madrid para reforçar a equipe para a próxima temporada. O clube espanhol passa por um processo de reformulação no elenco e deve confirmar Xabi Alonso como novo técnico, no lugar de Carlo Ancelotti.

Desse modo, segundo informações da imprensa espanhola, a negociação deve girar em torno de 120 milhões de euros (R$ 765 milhões). Enzo chegaria para reforçar um setor que perderá Luka Modric. Além do argentino, o Real já confirmou as contratações do lateral-direito Alexander-Arnold, ex-Liverpool, e do jovem zagueiro espanhol Dean Huijsen, ex-Bournemouth. Curiosamente, todos vêm do futebol inglês.