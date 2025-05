Em clima de despedida, Estêvão se emociona: ‘Vou sentir falta’

Jogador disputou sua última partida na Copa do Brasil e foi decisivo para a classificação do Palmeiras às oitavas de final

Estêvão viveu mais uma noite especial com a camisa alviverde. Já em clima de despedida, o camisa 41 disputou sua última partida na Copa do Brasil antes de seguir para a Europa. Com dois gols, o atacante foi decisivo para a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Ceará , nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque. Dessa forma, foi ovacionado pelos palmeirenses após deixar o gramado durante o segundo tempo. O jovem não conseguiu esconder a emoção com o reconhecimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Palmeiras teve o controle da partida durante os 90 minutos. Contudo, teve dificuldades para criar no primeiro tempo. Estêvão foi responsável pela melhor chance, mas parou em Fernando Miguel. Aliás, o goleiro do Ceará ainda defendeu uma cobrança de pênalti do camisa 41, mas deu rebote. Assim, ele aproveitou e fez. Dois minutos depois, fez uma pintura e ampliou o placar. No fim, ainda deu tempo do Alviverde fechar o placar por 3 a 0, com Flaco López.

Com a vitória, o Palmeiras fechou a eliminatória com vitória por 4 a 0 no placar agregado. Assim, garantiu a vaga nas oitavas de final. O Alviverde volta a campo no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.