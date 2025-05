Eduardo aponta motivo para vitória do Cruzeiro: “Voltamos focados”

Autor de dois gols contra o Vila Nova, camisa 21 do Cruzeiro destaca união do elenco e valorização do trabalho coletivo na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Após garantir a classificação do Cruzeiro às oitavas de final da Copa do Brasil, o meia Eduardo elogiou o bom momento vivido pelo elenco. A Raposa venceu o Vila Nova por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (22), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e confirmou o avanço com um placar agregado de 5 a 0. Destaque da partida, Eduardo marcou dois gols e foi um dos responsáveis diretos pelo triunfo cruzeirense. Após o apito final, o jogador comentou sobre o desempenho da equipe e a dificuldade encontrada nos primeiros minutos.