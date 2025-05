Dorival valoriza momento defensivo do Corinthians, mas aponta que ataque está devendo

Classificação do Timão contra o Novorizontino foi o quarto jogo que o time não sofreu gols desde a chegada do treinador

O Corinthians carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (21), o Timão repetiu o placar do jogo da ida e venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, já na reta final da partida.

Apesar da vitória, o Timão teve um jogo complicado, e com muitas dificuldades para criar oportunidades. Dorival Júnior apontou que o time acabou ficando muito parado em meio à linha adversária, que dificultou nas infiltrações ofensivas da equipe.