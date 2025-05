Diretoria do Grêmio apresenta lista à CBF com pelo menos oito erros de arbitragem

Os dirigentes do Tricolor gaúcho entregaram uma lista com pelo menos oito jogadas em que houve avaliação de prejuízo à equipe. Aliás, o documento que destaca as falhas foi entregue ao presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra. O clube já havia solicitado um encontro com dirigentes da CBF depois da derrota, de virada, para o São Paulo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (17). Inclusive, na ocasião, foram apontados sete erros contra o Grêmio nas competições organizadas pela entidade.

Dois membros da diretoria do Grêmio visitaram a sede da CBF, no Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (22). Assim, o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico, Luiz Felipe Scolari, encontraram representantes da CBF para fazer cobranças formais envolvendo erros de arbitragem que ocorreram em compromissos do Imortal tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil.

Polêmica em eliminação do Grêmio na Copa do Brasil

Entretanto, depois do empate por 0 a 0 com o CSA, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, a reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF ganhou caráter de urgência. Afinal, o embate que ocasionou a eliminação do Imortal também foi marcado por falha da equipe de arbitragem.

O lance em questão envolve um gol que o Tricolor gaúcho marcou já na reta final do jogo, com o atacante Aravena. O árbitro Matheus Candançan anulou o gol, pois avaliou que houve falta do zagueiro Kannemann na origem da jogada. No caso, com uma suposta infração sobre o jogador do CSA. O VAR recomendou revisão do juiz. As imagens mostraram que, na verdade, a falta foi cometida por um outro atleta do time alagoano. Em seguida, Mateus Candançan foi averiguar o lance e manteve a sua decisão de campo, em invalidar o gol.

A lista de contestações cita os lances:

Grêmio x Flamengo (Brasileiro) – Pênalti claro para o Grêmio. Não marcado. ⁠ Gre-Nal (Brasileiro) – Pênalti claro para o Grêmio. Não marcado. ⁠Vitória x Imortal (Brasileiro) – Agressão para expulsão em Villasanti. Nem chamado pelo VAR. ⁠Grêmio x Santos (Brasileiro) – Falta violenta em Dodi para expulsão. Lance não revisado. ⁠ Tricolor Gaúcho x Santos (Brasileiro) – Pênalti para o Grêmio. Não marcado. ⁠São Paulo x Grêmio (Brasileiro) – Cotovelada em Dodi para expulsão. Lance nem revisado. São Paulo x Grêmio (Brasileiro) – Falta em Jemerson antes do lance de pênalti. Não marcada. Grêmio x CSA (Copa do Brasil) – Gol anulado de Aravena.

