Deco revela sondagem do PSG por Yamal, do Barcelona

Jovem promessa do time espanhol tem renovação encaminhada, e dirigente admite quem o procurou sobre informações do jogador

Joia do Barcelona, Lamine Yamal está perto de renovar seu vínculo com o clube, como antecipou o presidente Joan Laporta. O brasileiro Deco revelou detalhes sobre as propostas que o craque já recebeu e garantiu que o Real Madrid nunca demonstrou interesse.

Yamal, aliás, deixou de ser uma promessa e se tornou realidade antes mesmo de completar 18 anos. Por isso, o Barcelona fará de tudo para manter seu maior ativo no momento. O dirigente também falou sobre o novo contrato.