Danilo elogia Ancelotti e avalia momento do futebol brasileiro: ‘Vergonhoso’

Zagueiro do Flamengo está na pré-lista do italiano para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, mas quer elenco 'blindado' por crise na CBF / Crédito: Jogada 10

Na pré-lista da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias, Danilo comentou sobre a chegada de Carlo Ancelotti no comando técnico. O zagueiro do Flamengo teceu elogios ao novo treinador. Além disso, o jogador também fez questão de falar do momento conturbado que vive a administração da CBF após vitória e classificação do Rubro-Negro sobre o Botafogo-PB, na última quarta-feira, no Maracanã.